Raubüberfall am Linzer Hauptbahnhof: Täter wollte keinen 100-Euro-Schein

LINZ. Bursch mit Messer bedroht – doch dem Räuber waren 100 Euro zu viel, und er lief davon.

Polizei fahndet nach zwei Räubern, die 15-Jährigen überfallen haben. Bild: Alexander Schwarzl

Gleich zwei Mal hintereinander ist am Samstag ein 15-jähriger Bursch aus Steinerkirchen (Bezirk Wels-Land) am Linzer Hauptbahnhof überfallen worden (nachrichten.at berichtete). Der erste Täter erbeutete zehn Euro.

Der zweite Räuber zog ein Messer und forderte ebenso Bargeld. Doch das jugendliche Opfer hatte nur noch einen 100-Euro-Schein eingesteckt. Doch das war dem Täter kurioserweise zuviel Geld. Weil der 15-Jährige keine kleineren Scheine hatte, lief der Räuber ohne Beute davon.

Es war 13 Uhr, als der Jugendliche mit dem Zug am Hauptbahnhof ankam und durch den Verbindungstunnel zum berüchtigten "Kärntner Auge", dem Aufgang zur Kärntner Straße, marschierte. Dort sprach ihn ein etwa 16-jähriger Bursch ausländischer Herkunft an und fragte nach Geld. Just kam ein zweiter Täter dazu und gab dem 15-Jährigen eine "Kopfnuss". Das Opfer drückte dem Unbekannten zehn Euro in die Hand, woraufhin dieser wieder verschwand.

Doch der zweite Jugendliche ging mit dem 15-Jährigen über die Stiege hinauf ins Freie und zückte plötzlich sein Klappmesser. Der 15-Jährige wollte dem Täter daraufhin den 100-Euro-Schein geben, den er noch bei sich hatte. Doch den wollte der Räuber überraschenderweise nicht haben: Der Hunderter sei ihm zu viel, er wolle weniger. Unverrichteter Dinge zog der jugendliche Täter von dannen. Das Opfer blieb unverletzt. Der 15-Jährige verständigte seinen Vater, und beide erstatteten um 13.45 Uhr Anzeige bei der Polizei am Hauptbahnhof.

Polizei ersucht um Hinweise

Beide Tatverdächtigen sind ca. 16 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß. Beide haben schwarze Haare und dunklere Haut. Es könnte sich um Nordafrikaner handeln. Beide trugen einen Oberlippenbart. Die Polizei bittet um Hinweise (059133 4583).

Ob der versuchte Überfall durch den zweiten Täter, der den 100-Euro-Schein nicht wollte, überhaupt strafbar ist, müsse geprüft werden, sagt der Linzer Staatsanwalt Philip Christl. Denn ein freiwilliger Rücktritt vom Versuch wäre straflos. Es müsse aber auch untersucht werden, ob es sich nicht doch nur um einen fehlgeschlagenen und somit strafbaren Versuch handle. (staro)

Hotspot Hauptbahnhof

Am Linzer Hauptbahnhof kommt es immer wieder zu Problemen mit Drogenkriminalität, Übergriffen und Schlägereien. In den heißen Sommermonaten sei auf dem Bahnhofsgelände nicht viel losgewesen, sagen Linzer Polizisten. Aber sobald es wieder kälter wird, tummelt sich die problematische Klientel wieder zunehmend dort. Es sind vor allem junge Männer mit Migrationshintergrund und Asylwerber, die dort straffällig werden.

917 Delikte im Vorjahr

Zahlen für heuer seien noch nicht verfügbar, sagte ÖBB-Sprecher Karl Leitner am Sonntag im OÖN-Gespräch. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres (von Jänner bis Mitte Oktober 2017) wurden im Bereich des Bahnhofs 917 Delikte gezählt: hauptsächlich Diebstähle und Drogendelikte, Gewalttaten machten damals etwa acht Prozent aus. „Wir bedauern den Vorfall vom Samstag, wir gehen aber davon aus, dass die Gewalt am Linzer Hauptbahnhof weiterhin rückläufig ist“, sagte Leitner. Die ÖBB-Sicherheitskräfte würden eng mit der Polizei kooperieren.

