Rakete explodiert: 24-Jähriger am Auge verletzt

ROTTENBACH/SCHÄRDING. Gleich nach dem Anzünden ist in Rottenbach (Bezirk Grieskirchen) eine Silvesterrakete explodiert - ein Verletzter. In Schärding verletzte sich ein junger Mann beim Abfeuern eines Bombenrohrs.

Symbolbild Bild: Weihbold

Der 24-Jährige aus dem Bezirk Griesirchen hatte die Silvesternacht mit Freunden in der Garage des Wohnhauses seines Freundes verbracht. Kurz vor Mitternacht stellte der Mann eine Bierkiste mit leeren Flaschen zur Garagenzufahrt und steckte in die Flaschen mehrere Raketen, um diese von dort aus abzufeuern. Als er die Zündschnüre der Raketen anzündete, explodierte eine Rakete unmittelbar nach dem Anzünden. Der 24-Jährige wurde dabei im Bereich des rechten Auges verletzt. Er wurde mit der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Ried im Innkreis gebracht.

Bombenrohr verletzte 20-Jährigen

Im Stadtgebiet von Schärding wollte noch Mitternacht ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Schärding ein Bombenrohr abfeuern. Laut Angaben von Zeugen explodierte das Bombenrohr direkt beim Anzünden und verletzte den Mann an beiden Händen und im Gesicht. Die Rettung brachte den 20-Jährigen in das Spital nach Ried im Innkreis.

Kind von Raketenstab getroffen

Vom Balkon eines Hotelzimmers aus beobachtete in Gosau ein neunjähriger Bub gemeinsam mit seiner Familie das Feuerwerk zum Jahreswechsel. Obwohl die Wiener unter einem Dachvorsprung standen, traf der herabfallende Stab einer abgeschossenen Rakete das Kind am Kopf. Der Bub erlitt eine Platzwunde auf der Stirn und musste mit der Rettung in das Krankenhaus Bad Ischl transportiert werden, wo die Wunde genäht wurde.

