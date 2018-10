Räuber schlugen ihr Opfer spitalsreif

LINZ. Dritter brutaler Überfall binnen weniger Tage in Linz – wieder konnten die Täter fliehen.

Ein 35-Jähriger wurde in der Salzburger Straße zusammengeschlagen. Bild: Volker Weihbold

In der Nacht auf Freitag gab es erneut einen brutalen Überfall in Linz. Ein 35-Jähriger war auf der Salzburger Straße von zwei Männern ausgeraubt und krankenhausreif geschlagen worden.

Es war kurz vor zwei Uhr, als sich der Mann auf den Nachhauseweg machte. In der Salzburger Straße wurde er von zwei Burschen, die Nationalität ist unbekannt, angesprochen. Die beiden forderten Geld von ihm, der Mann sagte, er habe keines bei sich. Die Situation eskalierte. Die Burschen drückten den Linzer gegen einen geparkten Reisebus und traktierten ihn mit zahlreichen Faustschlägen. Einer der Täter bedrohte das Opfer außerdem mit dem Umbringen, wenn er nicht sofort sein Geld herausrücken würde.

Der Überfallene überließ den beiden daraufhin seinen Rucksack, in dem sich unter anderem ein Laptop, sein Reisepass sowie ein Meldezettel befanden.

Der 35-Jährige übergab ihnen auch seine Geldtasche und das Handy. Daraufhin ergriffen die Burschen die Flucht in Richtung Kremplstraße. Das verletzte Opfer schleppte sich währenddessen zu einer Tankstelle, dort alarmierte eine Angestellte sofort die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Der 35-jährige Linzer musste zur ambulanten Behandlung ins Linzer Unfall-Krankenhaus eingeliefert werden.

Es war die dritte bekannt gewordene Tat binnen weniger Tagen in Linz, in dem Gewalt angewendet wurde. Erst am Mittwochabend wurde ein 37-Jähriger in Linz-Wegscheid aus seiner Wohnung gelockt und niedergeschlagen. Und am Wochenende wurden auf der Landstraße, also mitten in der Stadt, ein 17- und ein 18-Jähriger von zwei Unbekannten bedroht, sie forderten Geld von den Burschen.

"Keine Zusammenhänge"

In allen Fällen sind die Täter unerkannt entkommen. Der Linzer Stadtpolizei-Kommandanten Karl Pogutter sieht keine Zusammenhänge zwischen den drei Fällen, auch habe sich die Zahl der brutalen Überfälle in den vergangenen Wochen nicht erhöht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema