Radfahrer prallte gegen Pkw-Heck

THALHEIM B. WELS. Nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte ein 50-jähriger Rennradfahrer und fuhr auf das Heck eines stehenden Pkws auf. Der Radfahrer wurde verletzt.

Als der 53-jährige Pkw-Lenker Sonntagabend gegen 17.15 auf einer Bushaltestelle auf der P.-B.-Rodlberger-Straße in Richtung Schleißheim anhielt, um das Windschott zu montieren, dürfte er von dem 50-jährigen Rennradfahrer, der in derselben Richtung unterwegs war, übersehen worden sein. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des stehenden Autos auf. Dabei schlug er mit dem Kopf auf die Abdeckung vom Verdeck auf und wurde verletzt. Er wurde von der Rettung in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.

