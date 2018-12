Radfahrer im Frühverkehr von LKW getötet

LINZ. Um eine Straßensperre nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Salzburger und Wiener Straße in Linz zu umfahren, bog ein 43-jähriger LKW-Lenker aus Gmunden gestern gegen 6.45 Uhr in der Salzburger Straße zu einer Tankstelle ein.

Dabei dürfte der LKW-Lenker einen 79 Jahre alten Radfahrer aus Linz, der auf dem Radweg entlang der Salzburger Straße unterwegs war, übersehen haben. Der LKW erfasste beim Einbiegen zur Tankstelle den Pensionisten. Die aufgrund des Verkehrsunfalles anwesenden Einsatzkräfte leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten den Notarzt. Dieser konnte allerdings nur noch den Tod des 79-Jährigen feststellen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema