Prozess nach Schüssen auf Passanten in Linz

LINZ. Ein 26-jähriger Linzer muss sich am Donnerstag vor Gericht verantworten, weil er im September dieses Jahres aus dem Fenster einer Wohnung mit dem Luftdruckgewehr auf Passanten geschossen hatte. Vier Menschen wurden teils schwer verletzt.

Verhandlung in Linz Bild: Weihbold

„Ich möchte mich bei den Opfern entschuldigen. Ich schäme mich unendlich für das, was ich getan habe.“ Wie ein Häuflein Elend saß der 26-Jährige am Donnerstag vor der Richterin. Die Anklage wirft ihm absichtliche schwere Körperverletzung vor, der Staatsanwalt spricht von einer „hinterhältigen und rücksichtslosen Tat“.

Der Vorfall ereignete sich am 28. September in Linz. Der 26-Jährige hielt sich alleine in der Wohnung eines Bekannten in der Freistädter Straße auf. Davor hatte er eigenen Angaben zufolge einen Liter Weißwein mit Cola konsumiert. Im Rausch nahm er eines der drei Luftdruckgewehre, die sein Bekannter zuhause hatte, und schoss damit aus dem Fenster. „Ich weiß nicht, wie ich auf diese dumme Idee gekommen bin“, sagt der bislang unbescholtene Linzer.

Etwa zehn Schuss habe er abgegeben, sagte der Angeklagte. Vier davon trafen Menschen. Das erste Opfer war ein 16-Jähriger, der gerade seine Mutter besuchen wollte. „Ich bin an der Kreuzung vor dem Zebrastreifen gestanden“, schildert der Jugendliche das Erlebte. „Als es Grün wurde, hab ich meinen Roller und mein Sackerl genommen und wollte hinübergehen.“ Plötzlich spürte der er einen stechenden Schmerz in der Brust: Ein Projektil hatte ihn getroffen, so fest, dass er eine eine blutende Abschürfung erlitt. Als er noch einen zweiten Schuss in der unmittelbaren Umgebung einschlagen hörte, ließ er seine Sachen fallen und flüchtete in eine Telefonzelle. „Ich hatte Angst um mein Leben.“ Die Wunde habe ihm etwa eine Woche lang Schmerzen verursacht, an den psychischen Folgen leide er noch heute.

„In Todesangst davongelaufen“

Am schlimmsten erwischte es eine 23-jährige Läuferin: Sie wurde am Unterschenkel getroffen. „Ich hatte starke Schmerzen, ich habe viel Blut verloren“, sagt die Studentin. Sie sei in Todesangst davon gelaufen. Im Krankenhaus musste das Projektil, das in ihrem Bein steckengeblieben war, heraus operiert werden. Die Verletzung bereitete ihr über einen längeren Zeitraum Schmerzen, mit den seelischen Folgen kämpft die junge Frau noch heute. Ähnlich erging es zwei weiteren Opfern, Mutter und Tochter, die ebenfalls getroffen wurden. Ein Mann, der Zeuge des Vorfalls wurde, kam mit dem Schrecken davon.

Der Angeklagte gestand, die Schüsse abgegeben zu haben. Allerdings gab er an, dass er auf die über der Kreuzung hängende Straßenbeleuchtung zielen haben wollen. Er habe das Luftdruckgewehr, mit der zuvor erst einmal geschossen habe, für eine Art Spielzeug gehalten. Auf Menschen habe er nicht gezielt. „Ich wollte niemanden treffen und niemanden verletzen.“ Sowohl die Richterin als auch der Staatsanwalt fragten, wie es sein könne, dass zwei der Opfer am Bein getroffen wurden, wenn er doch angeblich auf eine in der Luft hängende Lampe gezielt habe. Der Angeklagte blieb die Erklärung schuldig.

Am Donnerstag sollten noch weitere Zeugen angehört werden. Bei einer Verurteilten drohen dem 26-Jährigen ein bis zehn Jahre Haft.

