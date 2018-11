Probeführerscheinbesitzer lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

REGAU. Um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, hat ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer den Beamten eine wilde Verfolgungsjagd in Regau geliefert.

Bild: vowe

In der Nacht auf Montag hatten Polizisten in Regau Lenker- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Als der 20-jährige rumänische Staatsbürger und Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Vöcklabruck gegen 4:30 Uhr von einem Lokal weg in Richtung Vöcklabrucker Straße fuhr, wollten ihn Beamten mittels Anhaltestab zur Kontrolle anhalten.

Dem wollte sich der 20-Jährige aber inzwischen, indem er seinen PS-starken Pkw wendete und in die entgegengesetzte Richtung davonraste. Eine Polizeistreife nahm die Nachfahrt mit Blaulicht auf. Der Lenker fuhr über die Betriebsstraße auf die B 145 Richtung Gmunden.

In einer Nebenstraße wollte er sich schließlich vor der Streife verstecken. In die Kurve fuhr er etwa mit 120 km/h ein, wobei der Pkw über eine Verkehrsinsel, weiter über die Fahrbahn in Richtung Schörfling, über die nächste Verkehrsinsel und über den dreispurigen Bereich der Haltelinien bzw. Abbiegespuren in Richtung Attnang-Puchheim schlitterte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich glücklicherweise kein Pkw in diesem Bereich.

Aufgrund der starken Beschädigungen war der Pkw des 20-Jährigen nicht mehr fahrbereit und dieser konnte von der Streife gestellt werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,34 Promille. Er gab an, aufgrund seines Probeführerscheins geflüchtet zu sein.

