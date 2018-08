Polizisten retteten Rentner, er starb später im Spital

GUNSKIRCHEN. Das Menschenmögliche taten die Polizeibeamten Johann Bramhas (57) und Christian Renner (50), als sie einen 77-jährigen Welser retteten, der bereits leblos am Grund eines Tümpels des Breitenbaches in Gunskirchen trieb.

Auch die Rettung kam rasch. Bild: Matthias Lauber

Ahnend, dass in dem Augebiet Badeunfälle passieren und Camper illegale Feuer entzünden könnten, machten die beiden Polizisten eine Streifenfahrt durch das Gelände. Da lief am Samstagnachmittag die 77-jährige Ehefrau des Welsers, der in der Au ein Wochenendhaus besitzt, auf das Polizeiauto zu und rief verzweifelt um Hilfe, weil ihr Mann vom Schwimmen nicht mehr ans Ufer zurückgekehrt war.

Perfekte Rettungskette

Die beiden Polizisten suchten sofort das Gelände ab, dann sprang Renner, ein trainierter Triathlet, ins Wasser, und bekam den leblosen Körper des Mannes in der Tiefe zu fassen. Gemeinsam mit seinem Kollegen zog er den 77-jährigen Pensionisten aus dem Wasser und begann mit Wiederbelebungsversuchen. Atem und Puls des Bewusstlosen setzten wieder ein, dann übernahmen Feuerwehr, Notarzt und Rettung.

"Ich hoffe, er schafft es", sagte Bramhas, "der Mann kam nicht mehr zu Bewusstsein." Gestern kam die traurige Nachricht aus dem Klinikum Wels, dass der Senior an den Folgen des Badeunfalls verstorben war. (feh)

