Polizisten retteten Pensionistin das Leben

Es bestand der Verdacht, dass sich die 78-jährige Besitzerin in gesundheitlich schlechtem Zustand befindet, da sie sich seit mindestens 14. Juli nicht mehr gemeldet bzw. auch die vor der Haustür liegende Post nicht geholt hatte. Als die Polizisten zum Haus kamen, versuchte die Feuerwehr bereits über ein gekipptes Fenster in das Wohnhaus einzudringen, was jedoch nicht gelang. Die beiden Polizisten fanden beim Rundgang um das Haus ein offenes Kellerfenster und stiegen ein.

Eine versperrte Tür öffneten sie mit einer Feuerwehraxt. Die Polizisten betraten das Haus, öffneten die von innen versperrte Haustür für die anderen Einsatzkräfte. Die 78-Jährige lag in schwachen körperlichen Zustand, jedoch ansprechbar, in einem Zimmer am Boden. Sie wurde mit dem Hubschrauber C10 in das Krankenhaus Med Campus III zur weiteren ärztlichen Versorgung gebracht.