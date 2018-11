Polizist bei Festnahme in Linz verletzt

Schade, dass es unsere Linken nicht kapieren: die parteipolitisch motivierte Duldung von kriminellen Asylwerber und Asylberechtigten schadet den seriösen und ehrlichen Migranten maximal!



Als Migrant mit sichtbarer Herkunft aus Afrika oder dem nahen Osten hat sich das gesellschaftliche Leben in Österreich in den letzten Jahren massiv verschlechtert, und dafür kann man nicht pauschal den Rechten die Schuld geben. Hört bitte mit den Spielchen auf und sorgt gemeinsam für Lösungen.



Die Linken sollten bitte einmal in sich gehen und beginnen, zu differenzieren!