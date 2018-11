Polizei verhindert Schlägerei vor Linzer Schule

LINZ. Weil er von einer geplanten Rauferei erfahren hatte, schlug der Direktor einer Linzer Schule am Donnerstag Alarm. Die Polizei stoppte eine Gruppe von Jugendlichen, die gerade zu der Schule lief.

Insgesamt 16 Burschen zwischen 15 und 17 Jahren wurden erwischt, in drei Fällen stellte sich allerdings heraus, dass sie nichts mit der Sache zu tun hatten, sagt Major Michael Hubmann vom Stadtpolizeikommando Linz.

Schüler hatten dem Direktor gegen Mittag von der geplanten Prügelei erzählt. Der verständigte daraufhin die Polizei. „Wir haben die Streifen in Linz informiert und zum relevanten Zeitpunkt zusammengezogen und die Schule überwacht“, sagt Major Hubmann. Und tatsächlich: Gegen 16.30 Uhr hielten die Beamten die Gruppe von Jugendlichen an, die gerade zur Schule lief. „Um weitere Aufregung zu vermeiden, haben wir sie ins Polizeianhaltezentrum gebracht, um ihre Identitäten festzustellen.“

Es stellte sich heraus, dass die Jugendlichen schulfremd waren. Der Gruppe gehörten sowohl Österreicher als auch Afghanen, Türken, Iraker und Iraner an. „Es handelte sich allerdings nicht um einen Konflikt zwischen Volksgruppen“, betont Hubmann. Die Motive dürften eher persönlicher Natur gewesen sein. Die genauen Hintergründe sind noch unbekannt, auch von den Schülern der betroffenen Schule seien diesbezüglich keine Informationen gekommen. „Wir werden versuchen, das in den kommenden Tagen in Gesprächen mit der Schule herauszufinden“, sagt Hubmann.

Waffen wie Messer hätten die Jugendlichen nicht bei sich getragen. Insgesamt waren 20 Polizeibeamte im Einsatz.

