Polizei-Chef über Afghanen im Land: "Ja, wir haben hier ein Problem"

LINZ/STEYR/WIEN. Zahl der Messerattacken ist in Österreich binnen zehn Jahren um 300 Prozent gestiegen. Es ist mehr als zwei Jahre her, dass Landespolizeidirektor Andreas Pilsl zum ersten Mal vor Problemen mit Afghanen in Oberösterreich gewarnt hat.

Landespolizeidirektor Pilsl Bild: fotokerschi.at

"Diese Gruppe macht uns überdurchschnittlich viel Arbeit", sagte der oberste Polizist des Landes damals im Gespräch mit den OÖNachrichten. Eine Warnung, die angesichts der Bluttat in Steyr an Brisanz gewinnt.

Die Situation ist paradox: "Während die Zahl der Anzeigen in Österreich insgesamt seit Jahren sinkt, gibt es Delikte, bei denen die Zahlen rasant steigen", sagt Pilsl. Zwei Beispiele nennt der Landespolizeidirektor für diese Entwicklung: den Drogenhandel und Messerattacken.

Die Anzahl der Letzteren ist in den vergangenen zehn Jahren in Österreich um rund 300 Prozent auf zuletzt 1060 Angriffe im Jahr 2017 gestiegen. "So etwas kannten wir bis jetzt in Österreich in dieser Qualität nicht", sagt der Polizei-Chef. In der Kriminalstatistik haben die Afghanen in den vergangenen Jahren einen beunruhigenden Aufstieg hingelegt: "Vor fünf oder sechs Jahren sind sie in der Statistik nicht gesondert aufgestiegen, jetzt sind sie bei den Tätergruppen auf dem dritten oder vierten Platz." Pilsl sieht die Polizei aber hier nicht allein in der Verantwortung: "Mit diesem Thema wird sich die ganze Gesellschaft beschäftigen müssen."

Der des Mordes verdächtigte Afghane war seit Mai in einem Quartier der Volkshilfe in unmittelbarer Nähe zum Tatort untergebracht. Dort herrscht Fassungslosigkeit: "Es ist eine unfassbare Tragödie, die alles ins Wanken bringt", sagt Volkshilfe-Chef Michael Schodermayr. Aber man könne in Menschen eben "nicht hineinschauen". Der Tatverdächtige sei bisher "unauffällig" gewesen.

"Hemmschwelle abgelegt"

Doch warum sind es immer wieder junge Afghanen, die straffällig werden? "Sie kommen aus einem Land, in dem seit Jahrzehnten Bürgerkrieg herrscht. Viele kennen kein Familienleben, keine Autoritäten und sind kaum gebildet", sagt Sarajuddin Rasuly, Afghanistan-Experte, Politologe und Sachverständiger. Manche der Jugendlichen seien bereits auf dem Weg nach Österreich kriminell geworden. "Sie haben die Hemmschwelle zur Gewalt auf der Flucht abgelegt", sagt Rasuly.

Pauschalisieren dürfe man aber nicht. "Es handelt sich hier um einen kleinen, aber gewaltbereiten Teil der Afghanen." Diese müsse man bei Straffälligkeiten "konsequent zurückschicken". Es brauche eigene Wertekurse für Afghanen, die deren Bildungsniveau entsprechen. "Sie dürfen sich nicht nur anpassen, sie müssen die europäischen Werte verinnerlichen."

33 Frauenmorde: „Es ist gravierend, was sich abspielt“

33 Frauen und Mädchen sind in Österreich, inklusive des Falls der erstochenen 16-Jährigen, heuer bereits bei Bluttaten getötet worden. Das berichtete Maria Rösslhumer von den Autonomen Österreichischen Frauenhäusern (AÖF). Das Bundeskriminalamt hat für 2018 noch keine detaillierten Zahlen. Etwa alle 14 Tage wird eine Frau in Österreich von einem männlichen Familienmitglied oder Partner getötet. „Ich bin schockiert und sehr entsetzt über das hohe Ausmaß der Gewalt an Frauen und Mädchen“, sagte die AÖF-Geschäftsführerin. „Es ist schon gravierend, was sich jetzt abspielt“, sagte die Expertin. Sie forderte, die Täter verstärkt zur Verantwortung zu ziehen – auch schon bevor etwas passiert. „Viele Morde kündigen sich an“, betonte Rösslhumer: „Jetzt ist Zeit, zu handeln.“

„Zahl der Taten nimmt zu“

Insgesamt sprach Rösslhumer von einer Zunahme solcher Taten in den vergangenen Jahren. 2017 war die Zahl bereits ähnlich hoch: Im gesamten Vorjahr wurden nach Angaben des Bundeskriminalamts 77 Frauen Opfer von Mord oder Mordversuch, 34 Frauen wurden getötet.

In Österreich ist jede fünfte Frau ab ihrem 15. Lebensjahr von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen. Im Jahr 2017 hatten laut AÖF 3341 Frauen und ihre Kinder Schutz in einem Frauenhaus gesucht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema