Pkw und Zug kollidierten: Ein Toter im Innviertel

UTTENDORF. Ein Verkehrsteilnehmer ist am Donnerstag in Uttendorf (Bezirk Braunau) nach der Kollision eines Pkw mit einem Zug beim Bahnübergang Helpfau gestorben.

Der Unfall ereignete sich um 12.10 Uhr, bestätigte die Landespolizeidirektion Oberösterreich einen Bericht des ORF-Radio Oberösterreich.

Aus noch unbekannter Ursache war ein weißer Mercedes-Lieferwagen an dem unbeschrankten Bahnübergang mit einer Garnitur der Mattigtalbahn, die in Richtung Braunau unterwegs war, zusammengestoßen. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Klein-Lkw mehrere Meter weit mitgeschleift wurde. Für den Fahrer des Mercedes kam jede Hilfe zu spät.

Die Bahnlinie war rund eine Stunde lang unterbrochen. Für die Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Uttendorf und Mauerkirchen an. Sie standen rund zwei Stunden lang im Einsatz. Auch ein Rettungshelikopter war vor Ort.

Details waren vorerst nicht bekannt. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

