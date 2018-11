Pkw mit Zug kollidiert: Autofahrer zum Glück nur leicht verletzt

RIED/INNKREIS. In Ried passierte am Mittwoch Nachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang ein Unfall.

Bild: FF Ried

Auf einem unbeschrankten Bahnübergang kam es am Mittwoch gegen 16.15 Uhr im Bereich des Steinbauerwegs in Ried zu einem schweren Unfall. Ein Auto prallte mit voller Wucht gegen den vorbeifahrenden Triebwagen eines Regionalzuges. Der Pkw wurde auf der Beifahrerseite gerammt und in ein angrenzendes Feld katapultiert. Der Fahrer, der alleine unterwegs war, dürfte großes Glück gehabt haben. Denn er konnte selbst durch die zerstörte Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug klettern.

Als die 22 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ried eintrafen, bargen sie den völlig demolierten Wagen mit einem Kran von den Schienen. Laut Rotem Kreuz wurde der Autofahrer nur leicht verletzt. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war die Zugstrecke zwischen Ried und St. Martin im Innkreis circa eine dreiviertel Stunde lang gesperrt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema