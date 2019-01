Opfer überwies 34.600 Euro an Betrüger

URFAHR-UMGEBUNG. Im Bezirk Urfahr-Umgebung wurde ein 47-jähriger Opfer eines Internetbetrugs. Er habe über ein Internetportal einen Pkw kaufen wollen.

Symbolbild Bild: vowe

Nachdem das Opfer einen Kaufvertrag per Mail erhalten und diesen unterschrieben hatte, überwies der 47-Jährige im Dezember insgesamt 34.600 Euro für den angebotenen Pkw an einen Autohändler in Deutschland. Da er bislang keinen Pkw erhielt, erstatte der Mann Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen.

1 Kommentar oldcharly (2234) 05.01.2019 12:20 Uhr Man sieht es wieder einmal die Masse der Mühlviertler sind mindestens 30 Jahre hinten, In Österreich lautet es seit JAHRZEHNTEN ""hier Ware da Geld """. Aber solche Mitmenschen wird es bedauerlicherweise immer , immer ,immer wieder geben Antwort schreiben

