Oberösterreichische Polizei warnt vor Sex-Erpressungsmails

Werter Hintergrundleser,

Mit meiner Spezialsoftware lassen sich Monitore zur Kamera umfunktionieren.



Sollten Sie mir nicht die geforderten Bitcoins zeitgerecht überweisen und min 100 kg Katzenstreu bei Dehner kaufen (Fressnapf nicht erlaubt), wird das Video in jedem IMAX in Rohrbach gezeigt werden.



Grüße

Ihr Erpresser



Anmerkung an die Bahnhofswinkerfraktion: Dies ist nicht ernst gemeint. (Es gubt nur in Freistadt 4 IMAX)