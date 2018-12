Oberösterreicherin überwies 5850 Euro an Liebesbetrüger

KIRCHDORF. Opfer eines Liebesbetrügers aus dem Internet wurde eine 46-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf. Sie überwies dem Täter 5850 Euro, ehe sie den Schwindel erkannte und am Freitag Anzeige erstattete.

Eine Kirchdorferin geriet an einen Liebesbetrüger. Bild: Wodicka (Symbolfoto)

Die Frau hatte den Mann, der sich „Daniel Pritchard“ nannte, vor wenigen Wochen in einem sozialen Netzwerk kennen gelernt. Er gab an, amerikanischer Soldat und in Kabul stationiert zu sein. Die beiden schrieben einander täglich E-Mails, schließlich behauptete der Täter, er wolle seine Wertgegenstände zu der 46-Jährigen nach Österreich senden. Als die Frau zustimmte, verlangte er von ihr, für angebliche Zollkosten in der Höhe von 5850 Euro aufzukommen. Er redete so lange auf sie ein, bis sie zustimmte und das Geld nach Ungarn überwies.

Als der Betrüger jedoch 28.500 Euro als „Strafe“ für den Inhalt des Pakets forderte, wurde die 46-Jährige misstrauisch. Sie ging zur Polizei und erstattete Anzeige.

Um nicht Opfer von Liebesbetrügern zu werden, rät die Polizei, auch dann vorsichtig zu bleiben, wenn man glaubt, im Internet einen neuen Partner gefunden zu haben. Man sich mit Freunden, Familie oder Vertrauten austauschen und ihnen von der Liebschaft erzählen. Meist können Außenstehende klarer einschätzen, was vor sich geht. Auf keinen Fall jedoch sollte man jemals Geld an die Internet-Bekanntschaft überweisen.

Hat man dies jedoch schon getan, sollte man sich nicht schämen, sondern sich an die Polizei wenden. Jede Anzeige wird vertraulich behandelt.

