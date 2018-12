Oberösterreicher brach bei Skitour tot zusammen

ARDNING. Vor den Augen seiner Ehefrau ist ein 61-jähriger Tourengeher aus Spital am Pyhrn am Samstagnachmittag in der Obersteiermark zusammengebrochen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein tragisches Ende nahm eine Skitour für ein Ehepaar aus Oberösterreich am Samstagnachmittag im Bezirk Liezen: Die beiden Wintersportler wollten gegen 15 Uhr von Ardningalm in Richtung des Ardningsattels gehen, als der Mann in etwa 1100 Metern Seehöhe plötzlich zusammensackte und reglos im Schnee liegen blieb.

Seine geschockte Ehefrau setzte umgehend die Rettungskette in Gang und begann, ihren Mann wiederzubeleben. Ein Zeuge des Geschehens unterstützte die Ehefrau dabei und setzte sofort einen Notruf ab.

Reanimationsversuche scheiterten

Nur unweit vom Unglücksort entfernt waren in einer Hütte Mitarbeiter der Bergrettung Selzthal stationiert. Sie rückten sofort zu dem Ehepaar aus und setzten die Reanimationsmaßnahmen fort.

Fast zeitgleich traf der Rettungshubschrauber C14 ein. Für den 61-Jährigen aber kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch vor Ort. Die Hintergründe des Todesfalles waren vorerst nicht bekannt.

Zu dem tragischen Vorfall kam es nahe der Ardingalm unweit der Grenze zu Oberösterreich:

