Noch eine Woche, dann wird es so richtig winterlich

LINZ. Bis zum Wochenende bleibt es mild, dann ist viel Schnee in Sicht.

Rechtzeitig in Schuss: Gestern konnte auf der Höss in Hinterstoder die neue Skisaison beginnen. Bild: Haijes

Gestern zogen die ersten Skifahrer ihre Schwünge auf der Höss in Hinterstoder, ab heute ist schon ein durchgängiger Skibetrieb geplant. In anderen Skigebieten wird es voraussichtlich am kommenden Wochenende losgehen. Doch bis dahin lautet die Devise: Haushalten mit der weißen Pracht. Zumindest bis Anfang kommender Woche, dann legt der Winter richtig los.

Ab heute zeigt sich das Wetter wieder von seiner milderen Seite. Steigende Temperaturen, auffrischender Wind und immer wieder Regen-Packages vom Westatlantik werden dem Schnee auf den Pisten zusetzen.

"Die ganze Woche bleibt es überdurchschnittlich warm und meist wechselhaft" sagt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer. Heute früh ist an exponierten Stellen im Bergland und im Oberen Mühlviertel noch mit Straßenglätte zu rechnen, tagsüber wird es zunehmend mild (fünf bis elf Grad), und überall kann es teils anhaltend regnen. In 1500 Metern hat es fünf Grad, die Schneefallgrenze steigt auf 1800 Meter. Gut 20 Zentimeter Schnee werden zusammenkommen.

40 Zentimeter Neuschnee

Am Dienstag legt der Westwind zu (bis 50 km/h). Bei Höchstwerten um 10 Grad kann es vor allem im Bergland immer wieder regnen. In 1500 Metern sinken die Werte bis zum Abend auf ein Grad plus. Der Mittwoch wird durchgehend trocken, der Wind lässt nach, es bleibt mild. Donnerstag und Freitag bringen einen Mix aus Sonne und Regen, der Westwind kommt wieder in Fahrt. "Das feuchte Wetter tut den ausgetrockneten Böden gut", sieht’s Haslhofer positiv. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 Meter, im Bergland kommt eine kleine Portion Neuschnee dazu.

Am Samstag kündigt sich dann eine Kaltfront von Nordwesten an. Es wird regnerisch, die Temperaturen gehen zurück. Am Sonntag erreichen sie nur noch vier Grad, in höheren Lagen beginnt es zu schneien. Die kommende Woche bringt dann eisige Nächte, Tageshöchstwerte knapp über null Grad und bis zu 40 Zentimeter Neuschnee auf den Pisten: Gute Voraussetzungen für die neue Skisaison.

