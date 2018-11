Niklas Lehner: Friedensbotschafter aus Überzeugung

Der elfjährige Niklas Lehner aus Vorchdorf ist das heurige „Friedenslichtkind“.

„Frieden bedeutet für mich, mit sich selbst zufrieden zu sein, nicht in der Familie zu streiten und dass es keinen Krieg gibt.“ Niklas Lehner, Gymnasiast aus Vorchdorf und heuriges „Friedenslichtkind“ Bild: ORF Oberösterreich

Er ist erst elf Jahre alt und hat dennoch schon ganz konkrete Vorstellungen davon, was für ihn Frieden bedeutet: „Mit sich selbst zufrieden zu sein, nicht in der Familie zu streiten und dass es keinen Krieg gibt“, sagt Niklas Lehner aus Vorchdorf. Weil der Gymnasiast seit fünf Jahren aktiver Pfadfinder ist, wurde der Elfjährige nun zum „Friedenslichtkind“ auserkoren. Denn heuer durfte die internationale Friedensbewegung einen ihrer Vertreter für den Überbringer des leuchtenden Weihnachtssymbols nominieren.

Somit wird Niklas am kommenden Dienstag in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem das ORF-Friedenslicht abholen, um es dann in der Heimat zu verbreiten. Begleitet wird der Vorchdorfer, der sich in seiner Freizeit auch als Ministrant engagiert und begeistert Fußball und Schlagzeug spielt, von Vertretern des Landes und natürlich von seinen Eltern. „Wir sind total stolz, dass Niklas nominiert worden ist, das ist wirklich eine Ehre“, sagt seine Mutter, Brigitte Lehner.

Das Friedenslicht habe, wie die Lehrerin sagt, in der Familie Tradition. „Wir holen es von den Pfadfindern und stellen es dann zuerst im Haus und danach draußen auf. Manchmal brennt es bis Silvester.“ Auch Niklas misst dem Weihnachtslicht eine große Bedeutung bei. Und das nicht nur, weil der Pfadfinder schon seit Jahren bei dessen Verteilung am Heiligen Abend hilft: „Es ist gut, wenn bei jedem daheim ein Licht brennt“, streicht er auch dessen „beruhigende Wirkung“ hervor.

Seine Begeisterung für das Pfadfindertum begründet der Schüler der 1. Klasse des Sportrealgymnasium Wels damit, „weil wir viel in der Natur sind und ich dort auch meine Freunde treffe“. Als mittleres von drei Kindern – Niklas hat noch einen 14-jährigen Bruder und eine um vier Jahre jüngere Schwester – ist er es dazu auch gewohnt, anderen zu helfen. Diese Eigenschaft möchte er künftig auch einmal beruflich verwenden, wie er sagt: Möchte er doch später einmal Sport- oder Hausarzt werden. „Oder Profifußballer und Schlagzeuger“, sagt der Elfjährige.

