Neue Donaubrücke in Mauthausen: Baustart im Frühjahr 2019

MAUTHAUSEN. Bevor es mit der Errichtung der neuen Donaubrücke in Mauthausen ernst wird, soll die Verkehrssituation auf der Abfahrt von der Brücke zur B3 in Richtung Perg verbessert werden.

Staupunkt Donaubrücke Bild: Volker Weihbold

So plant Landesrat Günther Steinkellner (FP) den Bau eines zweiten Linksabbiegestreifens. Damit soll der Verkehrsfluss deutlich verbessert werden. Dafür werden laut Steinkellner 500.000 Euro in die Baumaßnahmen und in die notwendige Ampelanlage investiert.

Was den Neubau der Donaubrücke in Mauthausen betrifft, so ist Steinkellner zuversichtlich, dass schon im Frühjahr 2019 damit begonnen werden kann. Derzeit werde mit Nachdruck an der Vorbereitung des Grundeinlöseverfahrens gearbeitet.

Inzwischen hat sich die Initiative "DoNeubrücke" zu einem Verein formiert, an dessen Spitze Unternehmer und Entscheidungsträger aus der Region stehen. Sie sind überzeugt davon, dass bei entsprechender Abwicklung des Projektes eine Inbetriebnahme der Brücke nicht erst 2027, sondern bereits 2024 möglich wäre. Mehr dazu lesen Sie auf nachrichten.at/muehlviertel

