Nervengift-Köder gelegt: Golden Retriever in Lebensgefahr

OTTENSHEIM. Ein Hund hat beim Spazierengehen in Ottensheim offenbar einen Giftköder gefressen, das Tier litt unter schweren Symptomen.

Symbolfoto Bild: colourbox.de

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem Hund, einem Golden Retriever auf dem Treppelweg unterwegs. Auf Höhe des Sportplatzes soll das Tier laut Polizei einen giftigen Köder gefressen haben. Am Nachmittag zeigte der Hund schwere Symptome, begann zu zittern und zu hecheln und hatte offensichtlich Wahrnehmungsstörungen. Die Besitzerin brachte ihn sofort zum Tierarzt, wo eine Blutuntersuchung durchgeführt wurde. Dabei wurde ein Nervengift festgestellt. Der Golden Retriever schwebe seither in Lebensgefahr.

Die Polizei Ottensheim ersucht die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise: 059133 4337.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema