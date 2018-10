Nancy Mensah-Offei: Von Linz in einen Film mit Welterfolg

Nancy Mensah-Offei (29) begeistert im wichtigen heimischen Werk „Angelo“.

„Eigentlich wollte ich als Kind ja Diplomatin werden, der nächste weibliche Kofi Annan. Es kann gut sein, dass ich das doch noch mache.“ Nancy Mensah-Offei, Schauspielerin Bild: Filmladen

"Irgendwann habe ich gesagt, ich habe keine Tränen mehr.“ Ein Satz, den man Nancy Mensah-Offei sofort glaubt, wenn die Schauspielerin aus Linz über den Dreh zum Film „Angelo“ erzählt.

Das neue Werk von Regisseur Markus Schleinzer feierte gestern als eine der relevanten heimischen Produktionen beim wichtigsten Filmfestival in Österreich, der Viennale, seine Landes-Premiere. Gelobt wird der Film (Kinostart: 9. 11.) seit seiner Uraufführung in Toronto bereits weltweit.

Er handelt vom wahren Leben eines versklavten afrikanischen Buben, der am Wiener Hof zur „Attraktion“ wird. Mensah-Offei spielt seine erwachsene Tochter, die den unterdrückten Schmerz des Vaters der Welt ins Gesicht schreit. „Es war hart, auch weil es für mich neu war, hemmungslos vor der Kamera zu weinen, aber Markus hat mich an der Hand genommen“, sagt die 29-Jährige, seit Juni fix am Nationaltheater Mannheim. Wer das Vergnügen hat, die junge Frau kennenzulernen, sieht schnell, welches Talent sie hat. Denn persönlich ist sie das Gegenteil ihrer Film-Figur: lustig, quirlig, unerschrocken.

Ihre Offenheit sieht die Darstellerin, die an der Linz International School Auhof früh mit Kollegen „Warten auf Godot“ inszenierte, in ihrer Kindheit begründet. Geboren wurde sie in Ghana, als Siebenjährige kam sie nach Linz. „Es war ein Schock. Essen, Wetter, Gerüche, die Mentalität – alles war ganz anders“, sagt die Absolventin des Konservatoriums in Wien, die ihr Debüt 2012 dort in der renommierten „Garage X“ feierte. „Ich glaube, ich habe damals erkannt, dass es, wenn du so wie ich in Österreich aufwächst, zwei legitime Möglichkeiten gibt: Du ziehst dich zurück oder du gehst raus.“ Letzteres tut sie bis heute, beseelt vom Satz, den ihr ihr Opa mitgab: „Nancy, du bist eine Weltbürgerin, eine Kosmopolitin.“

Als solche wünscht sie sich, dass Filme wie „Angelo“ dazu beitragen, dass in Österreich jede Form von Rassismus so breit diskutiert wird wie jener der NS-Zeit. Eigentlich wollte sie als Kind Diplomatin werden. „Kann gut sein, dass ich das doch noch mache.“ Man glaubt ihr.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema