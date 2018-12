Nackter randalierte nach Weihnachtsfeier

LAAKIRCHEN. Mit mehreren Anzeigen hat eine Weihnachtsfeier in der Nacht auf Samstag für einen 20-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden geendet.

Symbolbild Bild: Weihbold

Der junge Mann hatte gegen 3:30 Uhr Bekannte in einer Wohnung in Laakirchen (Bezirk Gmunden) besucht, nachdem er bei einer Weihnachtsfeier bereits ausgiebig gefeiert haben dürfte. Laut Polizeibericht zog sich der 20-Jährige in der Wohnung nackt aus und begann zu randalieren. Die Bewohner setzten ihn gegen 7:30 Uhr vor die Türe, wo der Mann wild herumschrie und sich wiederholt nackt im Schnee wälzte.

Als er eine zufällig vorbeikommende Fußgängerin erblickte, ging er auf sie los und verletzte sie durch einen Schlag auf den Kopf. Danach trat und schlug er gegen eine Eingangstür einer Wohnhausanlage und trat eine neben einem Fußweg aufgestellte Laterne um.

Die verletzte Frau verständige schließlich die Polizei. Die Beamten versuchten vergeblich, den aggressiven Mann zu beruhigen. Er beschimpfte die Polizisten aufs Gröbste und versetzte einer Polizistin einen Faustschlag gegen den Kopf. Seiner Festnahme widersetzte er sich gewaltsam. Der Beschuldigte wird auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema