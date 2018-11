Nachtschwärmer (24) von Pkw überfahren: Polizei fahndet nach flüchtigem Lenker

REGAU. Ein 24-Jähriger war Donnerstagnacht gegen 4:15 Uhr zu Fuß auf der Betriebsstraße in Regau (Bezirk Vöcklabruck) am Nachhauseweg von einem Lokalbesuch. Dabei wurde er von einem bislang unbekannten Autolenker überfahren und schwer verletzt zurückgelassen.

(Symbolfoto) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der 24-Jährige wurde einige Zeit später von einem Taxilenker aufgefunden und von der Rettung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht. An der Unfallstelle wurden kleine Kunststoffteile eines Fahrzeuges gefunden und sichergestellt. Nach ersten Informationen der Polizei dürfte das am Unfall beteiligte Fahrzeug im Frontbereich zumindest leichte Beschädigungen aufweisen.

Die Polizeiinspektion Vöcklabruck bittet unter der Telefonnummer 05/9133/4160 um Hinweise zum Unfallhergang.

