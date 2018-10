Nachbar Böhmen: So nah – und doch so fern

LINZ. Ob Budweis, Pilsen oder Prag: Warum wirken diese Orte auf uns emotional ferner als Verona oder Venedig? Eine Annäherung an Böhmen.

Stadtplatz in Budweis – keine 100 Kliometer von Linz entfernt Bild:

Keine 100 Kilometer trennen Linz von der südböhmischen Hauptstadt Budweis. In weniger als eineinhalb Stunden erreicht man die 93.000-Einwohner-Stadt mit dem beeindruckenden Stadtplatz und ihrem weltbekannten Bier.

Die Schlösser Konopis?te und Frauenberg (Hluboká nad Vltavou) sind Attraktionen ersten Ranges – ebenso die malerischen alten Zentren von Krumau, Tabor oder Pilsen. Von Prag ganz zu schweigen.

Dennoch ist der nördliche Nachbar Böhmen für viele von uns emotional weiter entfernt als Gardasee, Verona oder Venedig. Es ist eine Beziehung, die sich nicht leicht entfaltet – obwohl oder wahrscheinlich gerade weil uns eine lange Geschichte mit Böhmen verbindet.

Vom Kronland in der Habsburgermonarchie, das ziemlich genau vor 100 Jahren – nämlich am 28. Oktober – die ungeliebte Herrschaft der Habsburger abstreifte und Teil des neuen Staates "Tschechoslowakei" wurde: Ein Staat, der sich in der Zwischenkriegszeit dank starker Industrie besser hielt als Österreich – in den 30er Jahren aber ins Visier der deutschen und österreichischen Nationalsozialisten geriet.

"Goldene Gasse" auf dem Prager Hradschin

Es folgten im September 1938 zuerst die Annexion des Sudetenlandes, dann ein halbes Jahr später der Einmarsch von NS-Truppen in den Rest der Tschechoslowakei – mit all den vom Nazi-Regime begangenen Gräueltaten. Nach dem Krieg wurde die deutschsprachige Bevölkerung der Tschechoslowakei – rund drei Millionen Menschen – vertrieben, zum Teil gewaltsam und brutal.

Auch das hinterließ Wunden.

Mit der vollständigen Machtergreifung der Kommunisten 1948 ging dann an der oberösterreichisch-tschechischen Grenze der Eiserne Vorhang mit dicken Grenzbalken nieder. 1968 schimmerte kurz Hoffnung, dass sich der Vorhang hebt. Sie wurde von Sowjetpanzern niedergewalzt.

Es sollte bis 1989 dauern, bis die Grenzbalken hinaufgingen. Doch trotz Bemühungen auf beiden Seiten prägte im Jahrzehnt danach vor allem die Auseinandersetzung um das südböhmische Atomkraftwerk Temelin das oberösterreichisch-tschechische Verhältnis.

Mehr als Benes? und Temelin

Doch Böhmen ist mehr als Temelin und Benes?-Dekrete, mehr als (gar nicht mehr so) billige Zigaretten und Grenzkasinos. OÖNachrichten-Mitarbeiter Michael Schäfl verbringt die kommenden Monate in Böhmen und wird uns regelmäßig in seinen Briefen Beobachtungen aus dem Alltag schildern.

Unser Mann in Pilsen: Michael Schäfl

Seinen ersten Brief lesen Sie hier, weitere werden folgen. Es ist ein kleiner Schritt, unseren Nachbarn näher zu kommen. Lassen Sie sich überraschen von den vielen kleinen und großen Gemeinsamkeiten – von Missverständnissen und Fettnäpfchen und vor allem aber vom bunten Leben bei unseren nördlichen Nachbarn.

Das heutige Tschechien setzt sich aus den historischen Ländern Böhmen und Mähren sowie Teilen von Schlesien zusammen. In der tschechischen Republik bilden die historischen Regionen keine eigenständigen administrativen Einheiten mehr. Die historische Hauptstadt Böhmens ist Prag, seit 1918 die Hauptstadt der Tschechoslowakei bzw. Tschechiens. Hauptstadt des Verwaltungskreises „Südböhmische Region“ ist Budweis.

1 Kommentar kana (1089) 19.10.2018 01:04 Uhr Traurig dass uns die ehemaligen Ostblockländer mit useren Rückständigen Regierungen schon längst überholt haben. In Krumau findet man Dank der vielen asiatischen Touristen schon rauchfreie Gastgärten, in denen es am schwierigsten ist einen Platz zu ergattern, weil sie vorwiegend von Koreanern reserviert sind. Antwort schreiben

