Nach der Ruhe kommt der nächste Schneesturm

LINZ. Bis Dienstag werden in Lagen oberhalb von 700 Metern Neuschneemengen von 20 bis 80 Zentimeter erwartet – auf den Bergen erneut bis zu einem Meter. Dazu wird es am Wochenende stürmisch.

Es werden exklusive Einblicke sein, die der Himmel über Oberösterreich heute gewähren wird. Zum ersten Mal seit mehr als einer Woche wird die Sonne zwischen der dicken Wolkendecke hervorblinzeln. "Es wird dadurch im südlichen Bergland zu einer Entspannung kommen", sagt Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Zwischen Mondsee und Rosenau am Hengstpass werden bis Freitagmorgen allerdings noch Neuschneemengen bis zu 30 Zentimeter erwartet.

Bei minus fünf bis minus ein Grad wird es kälter, in den Niederungen ist auch Dauerfrost möglich. Den heutigen Tag werden Bergrettungen und Lawinenkommissionen aber nicht zum Durchschnaufen nützen.

Wieder ein Meter Neuschnee

"Sobald der Hubschrauber starten kann, gilt es, so schnell wie möglich die Lage zu sondieren, um die Lawinensituation besser einschätzen zu können", sagt Christoph Preimesberger, Leiter der Bergrettung Oberösterreich. Viel Zeit wird nicht bleiben. Denn bereits heute Abend verschlechtern sich die Sichtverhältnisse wieder. 10 Zentimeter Neuschnee werden in der Nacht auf Samstag erwartet. Bei minus ein bis plus drei Grad wird es tagsüber zwar kaum regnen oder schneien, der Wind wird aber wieder Fahrt aufnehmen.

"Am Sonntag erwartet uns dann der nächste ergiebige Niederschlag. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 400 und 700 Metern", sagt Haslhofer. Bis Dienstag werden in Lagen oberhalb von 700 Metern Neuschneemengen von 20 bis 80 Zentimeter erwartet – auf den Bergen erneut bis zu einem Meter. Dazu weht starker Wind. Besserung ist aber in Sicht: Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter. (geg)

