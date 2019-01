Nach dem Sturm stellt sich ab dem Wochenende wieder Skiwetter ein

HINTERSTODER / HOCHFICHT. Wegen Windspitzen bis zu 80 km/h derzeit teilweise nur eingeschränkter Skibetrieb.

Nebel und heftiger Wind trübten gestern etwa auf der Höss das Skivergnügen. Bild: Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG

Die Wetterumstellung hatte gestern für einige Skigebiete auch ihre Schattenseiten: Denn zu dem zum Teil ausgiebigen Schneefall gesellten sich heftige Windböen, die mit Spitzen von bis zu 80 km/h in den Bergen den Liftbetrieb teilweise unmöglich machten.

Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bleibt uns der Wind mit Spitzen bis 100 km/h sowohl in höheren Lagen als auch im Flachland bis zum Wochenende erhalten. "Danach stehen die Chancen auf eine winterliche erste Jännerhälfte gut", sagte Meteorologin Yasmin Markl gestern.

Lifte standen still

Bis dahin müssen sich die Skigebietsbetreiber aber darauf einstellen, dass, so wie gestern, nicht alle Skilifte in Betrieb genommen werden können. So mussten etwa in Hinterstoder bereits ab der Früh zwei Schlepplifte aufgrund der widrigen Wetterbedingungen ausgeschaltet bleiben. Am Nachmittag musste schließlich auch die Kabinenbahn aufgrund des heftigen Windes gestoppt werden, wie der Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, Helmut Holzinger, sagte. Auch auf der Wurzeralm, dem Kasberg und am Feuerkogel standen einige Lifte still. Durch den Wind steigt die Lawinengefahr in den Bergen vorübergehend an.

"Die Leute sind aber froh, dass zumindest ein Teilbetrieb sichergestellt werden konnte", sagte Holzinger, der sich gleichzeitig über den Neuschneezuwachs von mehr als 20 Zentimetern und über die "gute Auslastung in der ersten Ferienwoche" freute. Auf dem Hochficht sei die Schneedecke bereits 70 Zentimeter dick, auf den Hinterstoderer Pisten gar 1,90 Meter, sagte er. "Die tief winterlichen Bedingungen sind eine gute Grundlage für die weitere Saison."

Verantwortlich für den zum Teil starken Wind ist eine Nordwestströmung, die in den kommenden Tagen auch im Flachland neben nächtlichen Tiefstwerten von minus sieben Grad Neuschnee bringen wird, kündigte Markl an. Vor allem in der Pyhrnregion sowie im Salzkammergut wird es zum Teil heftig schneien, in den übrigen Regionen wird der Niederschlag vorwiegend in Form von Regen niedergehen.

