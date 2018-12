Nach Verkehrsunfall im Innviertel flogen die Fäuste

BRAUNAU. Mit Faustschlägen und Fußtritten endeten Meinungsverschiedenheiten zwischen den beteiligten Personen eines Verkehrsunfalles am Stefanitag im Bezirk Braunau am Inn.

Ein 47-jähriger Mann aus Bayern war dabei am 26. Dezember mit seinem Pkw auf dem Erlachweg in Richtung Raitfeldstraße unterwegs. Aufgrund von Gegenverkehr musste er beim Versuch nach links abzubiegen kurz am Fahrstreifen anhalten. Ein nachfahrender 21-jähriger Tunesier bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den Pkw des Deutschen auf.

Der Tunesier verständigte daraufhin seinen Chef, einen 44-Jährigen aus dem Bezirk Braunau. Dieser verpasste nach Meinungsverschiedenheiten über den Unfallhergang dem 47-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Dem nicht genug: Auf einem nahe gelegenen Parkplatz, verpasste der Unternehmer dem Mann aus Bayern weitere Faustschläge und Fußtritte gegen den Körper.

Der Verletzte suchte nach dem Vorfall das Krankenhaus Braunau am Inn auf. Der 44-Jährige wurde angezeigt.

