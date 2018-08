Nach Unfall: Autolenker bedrohte Konkurrenten mit Axt

SALZBURG. Die Beherrschung verloren hat ein Autofahrer (62) aus Oberösterreich, nachdem sein Fahrzeug in Salzburg ein anderes touchiert hatte.

Der Pkw des 62-Jährigen und das Auto eines Bosniers (22) hatten sich Dienstagabend in der Stadt Salzburg mit den Seitenspiegeln gestreift. Danach folgte der Oberösterreicher dem 22-Jährigen bis in den etwa zehn Kilometer entfernten Ort Anthering. Dort stellten beide Lenker ihre Fahrzeuge ab und der Ältere stieg mit einer Axt in der Hand aus dem Auto aus. Beim Streit der beiden Männer schlug der 62-Jährige dem Bosnier mit der Faust zweimal ins Gesicht. Der rabiate Mann wird auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

