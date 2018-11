Nach Trennung: Innviertler (32) gab Schuss mit Schreckschusswaffe ab

Weil ein 32-jähriger Mann Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr in Braunau (Bezirk Braunau am Inn) einen Schuss mit einer Schreckschusspistole abgab, verständigten Zeugen per Notruf die Polizei.

Der Mann war zum Zeitpunkt der Schussabgabe auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Begleitung einer Sozialbetreuerin - seine Partnerin hatte sich kurz davor von ihm getrennt. Nachdem die Betreuerin den 32-Jährigen aufforderte, ihr die mitgeführte Waffe zu übergeben, zog der Mann die Schreckschusspistole aus seinem Hosenbund, entfernte das Magazin und gab den im Lauf verbliebenen Schuss in Richtung Boden ab. Zeugen des Vorfalles verständigten die Polizei - der Mann flüchtete unterdessen vom Ort des Geschehens.

Die Beamten konnten den Mann wenig später in einem Vorort Salzburgs aufgreifen. Erneut in Begleitung seiner Sozialbetreuerin, die den Beamten die Schusswaffe daraufhin aushändigte. Bei der später von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angeordneten Hausdurchsuchung stellte sich heraus, dass der Innviertler noch in Besitz weiterer verbotener Waffen war.

Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Außerdem wird er auf freien Fuß angezeigt.

