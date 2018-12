Nach Streit: Frau bedrohte zwei 14-jährige Mädchen mit einem Messer

TRAUN. Eine 30-Jährige hat am Freitag an einer Straßenbahnhaltestelle in Traun (Bezirk Linz-Land) eine 14-Jährige mit einem Messer bedroht. Die Frau wurde wenig später gestellt. Gegen sie bestand bereits ein Waffenverbot, so die Polizei.

Gegen 11:40 Uhr kam es am Donnerstag in Traun zu einer gefährlichen Drohung. Nach einem Streitgespräch mit zwei 14-jährigen Mädchen in der Straßenbahn zückte eine 30-Jährige an der Haltestelle ein Klappmesser. Die Frau aus dem Bezirk Linz Land ging mit ausgeklappter Messerklinge auf eines der beiden Mädchen zu und bedrohte es auch verbal. Erst nach mehreren Entschuldigungen seitens des Mädchens beruhigte die 30-Jährige sich und ließ von dem Mädchen ab.

