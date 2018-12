Nach Raubüberfall in Linz: Polizei fahndet nach den Tätern

LINZ. Ein bislang unbekannter Mann zog Donnerstagnachmittag gegen 16:55 Uhr in einem Unimarkt in der Linzer Zeppelinstraße ein Messer und forderte von der Kassiererin Bargeld.

(Symbolfoto) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Täter war in Begleitung eines weiteren Mannes, der währenddessen an der Tür zum Ausgang wartete. Nachdem die Kassiererin laut um Hilfe schrie, flüchteten die beiden Täter in Richtung Straßenbahnhaltestelle Simonystraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief negativ. Die Mitarbeiterin, eine 41-Jährige aus Linz blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Täterbeschreibungen:

Person 1: 25 bis 30 Jahre alt, 165 cm groß, schlank, Dreitagesbart, schwarze Haube, dunkelbraune Jacke, ausländischer Typ.

Person 2: 180 bis 190 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Haube und dunkelblauer Jacke.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema