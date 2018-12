Nach Mädchenmord in Steyr wird Saber A. in Linz verhört

WIEN/STEYR/LINZ. Saber A. (17) wurde am Dienstag am Bahnhofsgelände Wien-Floridsdorf festgenommen, nachdem er selbst die Polizei gerufen hatte. Nun soll er in der Justizanstalt Linz verhört werden.

Michelle und Saber führten einen On-Off-Beziehung Bild: privat

Es war sein Telefonanruf, der die Flucht von Saber A. gestern Mittag nach 38 Stunden in Wien beendet hatte. Um 12:50 Uhr hatte der 17-jährige Asylwerber aus Afghanistan den Notruf gewählt und sich selbst gestellt. Er sei es, nach dem im Zusammenhang mit dem Mord an der 16-jährigen Michelle F. in deren Kinderzimmer in Steyr gesucht werde, gab der 1,75 Meter große Teenager gegenüber dem Polizisten an. Auch seinen Aufenthaltsort nannte er.

Acht Minuten später wurde der Mordverdächtige schließlich von Beamten des Stadtpolizeikommandos am Bahnhof Wien-Floridsdorf festgenommen, nachdem seit seiner Flucht am späten Sonntag mittlerweile europaweit nach ihm gefahndet worden war. Auch hatte die Polizei Fahndungsfotos sowie den Namen des Burschen, für den nach wie vor die Unschuldsvermutung gilt, veröffentlicht. "Er hat keinen Widerstand geleistet", sagte ein Sprecher der Wiener Polizei.

Freund riet ihm, sich zu stellen

Die Polizei geht davon aus, dass der Fahndungsdruck für den Verdächtigen zu groß geworden sei. "Ein Freund hat ihm schließlich dazu geraten, sich zu stellen", sagte Polizeisprecher David Furtner im Gespräch mit den OÖNachrichten. Gerüchte, wonach sich Saber A. einen gefälschten Pass besorgen wollte und dadurch aufgeflogen war, konnte die Polizei gestern nicht bestätigen.

Bereits gestern Vormittag hatte sich aufgrund A.’s "Bewegungsprofil" abgezeichnet, dass seine Festnahme unmittelbar bevorsteht: "Er ist Richtung Ostösterreich unterwegs", hatte Furtner gesagt. Wie berichtet, hatte Saber A. am Sonntagabend Michelle F., die er im März 2017 laut ihrer besten Freundin im Internet kennengelernt und seither mit ihr eine On-Off-Beziehung geführt hatte, zuhause in deren Wohnung im Stadtteil Münichholz besucht. Die junge Frau, die eine Lehre bei einem Lebensmittelmarkt gemacht hat, wohnte gemeinsam mit ihrer Mutter Ramona F. und einer älteren Schwester in dem Mehrparteienhaus. Als die Mutter und die Schwester gegen 23 Uhr den Raum betreten wollten, war die Tür mit einem Kasten verbarrikadiert. Sie schafften es, ihn zur Seite zu schieben, und fanden die Jugendliche tot. Das Fenster war offen und der 17-Jährige weg.

Küchenmesser war Tatwaffe

Bei der Tatwaffe handelt es sich laut Andreas Pechatschek von der Staatsanwaltschaft Steyr höchstwahrscheinlich um ein am Tatort sichergestelltes Küchenmesser. "Wir gehen aktuell von einer Beziehungstat aus", sagte Furtner.

Nur wenige Stunden nach der Tat dürfte der 17-Jährige Richtung Wien gefahren sein. Denn während sein Handy seit Sonntagnacht inaktiv gewesen war, hat das Mobiltelefon seiner getöteten Freundin Montagnachmittag "um 15:30 Uhr im Wiener Raum aufgeschlagen", wie Pechatschek sagte.

Der Jugendliche soll im Jahr 2017 als unbegleiteter Minderjähriger nach Niederösterreich gekommen sein und dort später eine Lehre als Bodenleger begonnen haben. Im Mai diesen Jahres kam er schließlich nach Steyr und war seither in der unweit der Wohnung des Opfers gelegenen Flüchtlingsunterkunft "Maradonna" der Volkshilfe untergebracht (Die OÖN durften einen Blick ins Zimmer von Saber A. werfen, mehr dazu lesen Sie hier).

Seit vergangenen Donnerstag war der Teenager dort aber nicht mehr erschienen. Nachdem es aber öfters vorkomme, dass Bewohner zur Nachtruhe um 23 Uhr nicht anwesend sind, habe man sich nichts dabei gedacht, sagte eine Volkshilfe-Betreuerin gestern den OÖN. Normalerweise werde erst nach drei Tagen eine Abgängigkeitsanzeige gemacht, hieß es. Saber A., der bisher als unbescholten gilt, wurde noch gestern in Wien einvernommen und soll spätestens heute Vormittag in die Justizanstalt Linz gebracht werden. Dort werde er "ausführlich befragt", wie Pechatschek sagte. Dadurch erhoffen sich die Ermittler nähere Details zu Ablauf und Motiv der Tat.

Im Fall einer Verurteilung drohen dem Jugendlichen wegen Mordes ein bis 15 Jahre Haft.

Die Redaktion erreichten gestern mehrere Leser-Anfragen, warum der volle Name des Verdächtigen Saber A. nicht mehr veröffentlicht wird und seine Bilder seit gestern Nachmittag in der Online-Ausgabe der OÖN unkenntlich gemacht werden:

Bis zur Festnahme gestern um 12.58 Uhr bestand gegen den 17-jährigen Verdächtigen eine Öffentlichkeitsfahndung. Die Öffentlichkeitsfahndung ist ein Fahndungshilfsmittel für die Suche nach Personen durch Strafverfolgungsbehörden. Mit Hilfe von Medien wird versucht, einen großen Personenkreis anzusprechen und zur Mithilfe aufzufordern. Sie wird in der Regel nur in Fällen angewandt, bei denen ein großes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht.

Mit der Festnahme endete diese Fahndungsmaßnahme. Die Persönlichkeitsrechte des Verdächtigen schützen ihn nun davor, dass über ihn mit seinem vollen Namen berichtet wird.

