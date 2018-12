Nach Kreuzungscrash in Wels: Zeugen gesucht

WELS. Weil Montagfrüh gegen 05:00 Uhr zwei Fahrzeuge, jeweils gelenkt von einem 39-jährigen Polen und einer 58-jährigen Welserin, gleichzeitig in eine Kreuzung einfuhren, kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge.

Ein 39-jähriger polnischer Staatsbürger fuhr dabei am 10. Dezember 2018 um 5 Uhr mit seinem Auto in Wels auf der B 137. An der Kreuzung mit der Linzer Straße bog er laut seinen Angaben bei Grünlicht des Spurensignales links auf die Straße ein.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 58-jährige Welserin mit ihrem Auto auf der B 137 in nördliche Richtung. Sie überquerte die Kreuzung mit der Linzer Straße in gerader Richtung. Laut ihren Angaben hatte sie ebenfalls grünes Licht. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei diesem Verkehrsunfall wurden die beiden Personen verletzt. Zeugen dieses Unfalles werden gebeten sich bei der Polizei Wels, Tel.: 059133 474406 zu melden.

