Nach Föhnsturm: "Solche Schäden gab es noch nie"

ATTERSEE. Der Wind zerstörte am Attersee bis zu 100 Boote.

Die Wasserrettung musste zahlreiche gesunkene Boote bergen. Bild: ÖWR

Sie liefen voll, wurden ans Ufer geschleudert oder sanken an den Leinen hängend. Bis zu 100 Boote wurden vergangenen Montag und Dienstag während des Föhnsturms am Attersee von den teils zwei Meter hohen Wellen zerstört.

"Wir haben bis jetzt 14 Boote geborgen, aber es stehen noch jede Menge Aufträge an", sagt Christoph Bauer, stellvertretender Abschnittsleiter der Wasserrettung für den Attersee. Er könne sich an kein ähnlich folgenreiches Sturmereignis am See erinnern. "2002 gab es einen sehr starken Föhnsturm, aber solche Schäden gab es noch nie", sagt Bauer.

Die Bergearbeiten werden noch mehrere Tage andauern. Glimpflicher verlief der Föhnsturm an den Ufern des Traunsees. "Zwei Boote konnten wir bergen, eines liegt noch auf Grund", sagt Jochen Brunner, zuständiger Abschnittsleiter.

