Nach Bankomatdiebstählen: Vier Verdächtige gefasst

BUCHKIRCHEN/ASTEN. Nach den beiden Bankomatdiebstählen in der Nacht auf Dienstag wurden mittlerweile vier Verdächtige wurden gefasst, mindestens einer ist noch flüchtig.

Aus dem Eingansgbereich eines Lebensmittelmarktes wurde ein Bankomat gestohlen. Bild: laumat

Die unbekannten Täter schlugen zuerst im Einkaufszentrum Frunpark in Asten (Bezirk Linz-Land) zu: Dort stahlen sie gegen 2.15 Uhr aus dem Eingangsbereiches eines Supermarktes den Bankomaten. Sie rissen ihn aus der Verankerung und transportierten ihn ab. Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei das Fluchtfahrzeug und den Bankomaten sicher stellen. Gegen fünf Uhr in der Früh griff die Polizei die Täter auf, sie konnten aber in der Dunkelheit aber flüchten.

Schon 16 Fälle in Oberösterreich

Nur eine halbe Stunde nach dem ersten Coup folgte ein zweiter in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land). Auch hier zwängten die Täter die Eingangstür auf, rissen das Geldausgabegerät aus der Eingangshalle der Sparkassenfiliale aus der Verankerungen und nahmen es mit. Gegen 3.30 Uhr konnten drei Täter in Hörsching, sowie im Ortschaftsbereich Holzleiten, Rudeldorf und Rutzing gesichtet werden.

Auch hier flüchteten offensichtlich drei Täter in der Dunkelheit, Fluchtfahrzeug und Bankomat konnte die Polizei ebenfalls sicherstellen. Ein Verdächtiger konnte in den frühen Morgenstunden festgenommen werden.

Der zweite Tatort: Eine Bankfiliale in Buchkirchen. (Bild: www.laumat.at)

"Wir gehen zwar davon aus, dass es sich um unterschiedliche Täter handelt, glauben aber, dass es eine Verbindung gibt", sagt Polizeisprecherin Petra Datscher. Insgesamt haben Bankomat-Diebe heuer in Österreich schon 16 Mal zugeschlagen, zuletzt in der Nacht auf Freitag in Waldneukirchen (Bezirk Steyr-Land), mehr dazu lesen Sie hier. Beim Landeskriminalamt geht man von mindestens drei verschiedenen Täterguppen aus.

Ein Täter noch auf der Flucht

Eine Großfahndung im dem Bereich St. Marien, Neuhofen an der Krems, Hörsching - Rudolsdorf, Rutzing, Holzleiten wurde eingeleitet und brachte schließlich auch Erfolg. Drei weitere Verdächtige gingen der Exekutive noch am Vormittag ins Netz, auch Hinweise aus der Bevölkerung trugen dazu bei.

Die insgesamt vier festgenommenen Rumänen wurden am Dienstagnachmittag einvernommen. Davon erhoffte man sich dem noch flüchtigen fünften Täter auf die Spur zu kommen. Ob die Täter Geld erbeutet haben, wurde nicht bekanntgegeben.

