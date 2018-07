Nach Badeunfall: Sechsjähriger weiter im Koma

KREMSMÜNSTER. Weiterhin im künstlichen Tiefschlaf befindet sich ein Sechsjähriger, der am Sonntag in ein 1,80 Meter tiefes Becken des Freibades in Kremsmünster stürzte und daraufhin mehrere Minuten lang leblos im Wasser trieb. Der Gesundheitszustand des Buben sei aber "stabil", hieß es aus dem Linzer Uniklinikum.

Dass der Sechsjährige noch lebt, ist wie berichtet einer Fünfjährigen zu verdanken. Das Mädchen sah den Buben auf dem Grund des Beckens und schlug Alarm. "Sie sagte: Mama, bitte komm! Da schwimmt ein Haifisch", berichtete die Mutter (30) der Fünfjährigen im Gespräch mit dem ORF. Die Frau hielt Nachschau, sprang sofort ins Wasser und zog den Sechsjährigen heraus. Ihr Ehemann rief den Bademeister zu Hilfe, die Rettung transportierte den türkischen Buben ins Spital. Ob die Aufsichtspflicht verletzt wurde, muss untersucht werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema