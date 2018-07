Mutter und Baby bei Auffahrunfall in Linz verletzt

LINZ. Eine 38-jährige Tirolerin und ihr sechs Monate alter Sohn sind am Donnerstagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der A1 am Ebelsberger Berg verletzt worden.

Symbolbild Bild: (APA/dpa)

Am Steuer saß der 59-jährige Familienvater. Wegen eines Verkehrsunfalles in Fahrtrichtung Wien war die Familie gegen 15.45 Uhr in einen Stau geraten. Der nachkommende Lenker, ein 43-jähriger Niederösterreicher, dürfte die Kolonne zu spät gesehen haben. Er fuhr mit seinem Auto auf den vorderen Pkw der Tiroler Familie auf.

Die verletzte Mutter und das Baby sind in den Med Campus III gebracht worden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema