Mühlviertlerin erhielt Staatspreis für Masterarbeit

LINZ. Astrid Höllinger studierte an der FH OÖ Medizintechnik.

Astrid Höllinger Bild: privat

Rund 16.000 Master- und Diplomarbeiten werden jährlich an Österreichs Hochschulen eingereicht. Die 50 besten davon werden jährlich mit einem eigenen Staatspreis gewürdigt. Zu jenen Absolventen, die die Auszeichnung heuer im November erhielten, gehört auch Astrid Höllinger.

Die 24-Jährige, die aus St. Martin im Mühlkreis stammt, hat im Sommer an der FH Oberösterreich ihr Masterstudium der Medizintechnik abgeschlossen. In ihrer Abschlussarbeit beschäftigte sie sich mit der gleichzeitigen Aufnahme von funktionaler Magnetresonanztomografie und elektrophysiologischer Messungen. Unter Letzterem versteht man Methoden, bei denen elektrische Körperströme gemessen werden, um die Funktionen des Nervensystems zu untersuchen.

Praktikum in New York

"Üblicherweise werden beide Verfahren getrennt angewendet", erklärt Höllinger. "Der Vorteil an der gleichzeitigen Aufnahme ist, dass man die Signalweiterleitung im Gehirn so besser verstehen kann." Dies könnte beispielsweise in der Hirnforschung eingesetzt werden, um herauszufinden, welche Hirnareale bei Menschen mit depressiven Erkrankungen angesichts bestimmter Reize aktiv sind. Konkrete Anwendungen für diese Methode gebe es allerdings noch nicht, schränkt Höllinger ein: "Es handelt sich in diesem Fall um Grundlagenforschung."

Die Experimente für ihre Arbeit führte Höllinger an der Rockefeller University in New York City durch, wo sie ein sechsmonatiges Praktikum absolvierte. "In New York an sich hat mir gefallen, dass man sehr viele Kulturen kennenlernt, die Menschen sind sehr offen", sagt Höllinger. Beeindruckt habe sie auch die Bedeutung, die Forschung dort einnehme: "Die Budgets sind viel größer als bei uns, davon profitiert man auch als Praktikant."

"Völlig überrascht"

Derzeit ist Höllinger, die bereits für ihre Bachelorarbeit ausgezeichnet wurde, in einem Unternehmen beschäftigt, das Software für HNO- und Augenheilkunde entwickelt. Dass sie für ihre Arbeit den Staatspreis erhielt, habe sie "völlig überrascht. Ich war schon erstaunt, als die FH gefragt hat, ob ich damit einverstanden sei, meine Arbeit einzureichen. Nie hätte ich damit gerechnet, den Preis zu bekommen." (wal)

Würdigungspreis

Mit dem „Staatspreis für die besten Master- und Diplomarbeiten“ werden seit 1996 jährlich 50 Abschlussarbeiten vom Wissenschaftsministerium ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist mit 3000 Euro dotiert und wird aus den Mitteln der Studienförderung finanziert. Die Vorschläge kommen von den Universitäten bzw. der Fachhochschulkonferenz.

