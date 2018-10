Mühlviertler fuhr unter Drogeneinfluss von Party in Tirol nach Hause

ALLHAMING/TRAUN. "Ich wollte schnell heim zu meinem Besuch", rechtfertigte sich ein 23-jähriger Mühlviertler, der Sonntagmittag auf der A1 bei der Abfahrt Traun wegen seines rasanten Tempos aus dem Verkehr gezogen wurde.

Wie später ein Test zeigte, fuhr der Lenker unter Drogeneinfluss. Eine Streife, die sich auf Drogen im Straßenverkehr spezialisiert, erwischte den jungen Mann, wie er bei Allhaming mit 212 km/h unterwegs war. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zeigte das Tacho im Schnitt 170 km/h an.

Bei der Abfahrt Traun hielten die Verkehrspolizisten den Raser an. Der Verdacht, dass der Lenker Drogen konsumiert hatte, bestätigte sich. Er war auf die Substanzen THC und AMP positiv.

Der 23-Jährige, der in der Nacht in Tirol gefeiert hatte, war offenbar in Eile. Er gab an, dass zu Hause im Bezirk Perg Besuch auf ihn warten würde. Nach der langen Drogenfahrt ist der Mühlviertler jetzt seinen Führerschein los und muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

