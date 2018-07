Mühlviertler bei Motorradunfall schwer verletzt

BAD LEONFELDEN. Nach einem missglückten Überholvorgang ist am Dienstagvormittag ein 39-jähriger Mühlviertler auf der B126 in Bad Leonfelden mit seinem Motorrad gegen ein Auto geprallt. Am Nachmittag ist ein 63-jähriger Motorradlenker in Gaflenz schwer gestürzt.

Der Motorradfahrer wollte gegen 8.56 Uhr auf einer Geraden zwei Autos überholen. Als er den Gegenverkehr sah, bremste er sein Motorrad stark ab und stürzte. Der entgegenkommende Pkw-Lenker reagierte mit einer Notbremsung und wich auf den äußerst rechten Straßenrand aus. Ein Zusammenprall konnte trotzdem nicht verhindert werden, nachdem der gestürzte Motorradfahrer 40 Meter über die Straße geschlittert war.

Mit schweren Verletzungen wurde der 39-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in den MedCampus III gebracht.

Gegen Straßenböschung geprallt

Ebenfalls schwer verletzt wurde ein 63-Jähriger am Donnerstagnachmittag bei einem Motorradsturz in Gaflenz. Der Mann aus dem Bezirk Steyr-Land war im Ortsteil Neudorf mit seinem Motorrad von der B121 abgekommen und gegen die Straßenböschung geprallt. Die Rettung brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus nach Waidhofen an der Ybbs.

Auch die Feuerwehr Weyer stand im Einsatz, da die Unfallstelle durch den Ölaustritt stark verunreinigt worden war. Eine 20-minütige Totalsperre der B121 war die Folge.

