Motorrad-Raser hatte keinen Führerschein

TRAUN. Sonntagabend hat eine Polizeistreife einen 23-jährigen Motorradfahrer gestoppt, der aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Um 22:15 Uhr fuhr eine Polizeistreife in Traun in der Johann-Roithner-Straße kurz hinter einem Motorrad, dessen Fahrer durch seine rasante Fahrweise auffiel. Die Polizisten verfolgten das Motorrad. Der 23-jähriger Lenker aus dem Bezirk Linz-Land beschleunigte sein Motorrad daraufhin auf 120 km/h. In einer Linkskurve konnte er das Motorrad aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht auf seinem Fahrstreifen halten und kam auf die Gegenfahrbahn. Zum Glück war kein anderer Verkehrsteilnehmer unterwegs.

Unter Einsatz von Blaulicht und Folgetonhorn konnte der Raser angehalten werden. Bei der Lenker-und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der Lenker nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war und das Kfz-Kennzeichen missbräuchlich verwendet wurde. Anzeigen folgen.

