Morgen startet Tempo 140

LINZ. Testbetrieb auf der A1 – Umweltlandesrat Anschober spricht von "falschem Signal".

Morgen beginnt der Testbetrieb für Tempo 140: Auf der Westautobahn (A1) zwischen Haid und Sattledt dürfen Autofahrer künftig 140 km/h fahren, ebenso zwischen Melk und Oed in Niederösterreich. Wie berichtet hat Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) das Projekt für vorerst ein Jahr angesetzt, dann werden die Daten ausgewertet. Auf deren Basis wird entschieden, ob auch auf anderen Autobahnabschnitten in Zukunft ein höheres Tempolimit gelten soll.

Oberösterreichs Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) lehnt den Plan ab: Höheres Tempo bedeute schließlich mehr Treibstoffverbrauch und damit auch erhöhten Schadstoffausstoß. "Einige Kilometer Tempo 140 auf der Westautobahn werden das Weltklima zwar nicht negativ beeinflussen", sagt Anschober. "Aber ich halte das gerade jetzt für ein falsches Signal." Er möchte daher gemeinsam mit der Asfinag die Entwicklung der Emissionen in den betroffenen Abschnitten in den kommenden Monaten beobachten. In Allhaming betrage die Belastung mit Stickstoffdioxid Berechnungen zufolge im Jahresdurchschnitt 30 Mikrogramm. Der österreichische Grenzwert liegt bei 35 Mikrogramm.

Ab wann wird geblitzt?

Klaus Scherleitner, Leiter der Verkehrsabteilung der Polizei in Oberösterreich, bekräftigte gestern auf Ö1, was er in der Vorwoche schon in einem OÖNachrichten-Exklusivbericht gesagt hatte. Demnach wird in der Tempo-140-Testzone hierzulande erst gestraft, wenn die Radarmessung 159 km/h ergebe. Dies deshalb, weil das Land Oberösterreich eine Toleranzgrenze von 10 km/h auf der Autobahn festgelegt habe. Dazu kämen weitere fünf Prozent wegen möglicher Messungenauigkeit. Messen die Beamten mit einer – genaueren – Laserpistole, müsse das Gerät zumindest 156 km/h anzeigen, damit gestraft wird.

Weniger tolerant zeigt sich das Bundesland Niederösterreich. Laut dem stellvertretenden Leiter der dortigen Polizeiverkehrsabteilung, Willy Konrath, gibt es keine von der Landesregierung festgelegte Toleranzgrenze wie in Oberösterreich. Daher kommen laut Konrath nur die Messtoleranzen zum Tragen. Bei Laserpistolenmessung kann in Niederösterreich daher ab Messwerten von 145 km/h gestraft werden, bei Radarkontrollen ab Messwerten von 147 km/h.

