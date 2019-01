Mordversuch: Zeugen gesucht

Wie krank ist das denn?

Wie Irr ist das denn?



Da trinkst zu Silvester mit jemandem einen Schaumwein.

Und gleich danach wirst attackiert.



Taxifahrer daneben haben auch nichts gesehen?



Normalerweise ist Stadtplatz in Wels zu Silvester

nicht gerade frequentiert.



Ein paar die Kracher zünden,

das wars dann schon.



Ist das die Neue Welser Sicherheit

von FPÖ Wels propagiert.



Kamera mit so einem Foto ist auch ein schlechter Witz

bzw. Hohn wenn Du bedenkst,

wieviel dafür an Stadt Wels Gelder aufgewendet wird

und vorher dafür von FPÖ Werbung gemacht wurde



zur Sicherheit Welser Stadt Bevölkerung und Touristen.



Echt jetzt von Mitternacht bis 02.00 Uhr Früh zu Silvester

keine Präsenz am Stadtplatz



der Welser Stadtpolizei oder ausnahmsweise längere

Arbeitszeiten für Ordnungswache?



Waren soviele Einsätze in Wels?

Oder feierten auch die Einsatzkräfte?



Eigenartiges Wels zur Nacht.