Mopedlenker flüchtete in Schlangenlinien vor Polizei: Ausgeforscht

WEICHSTETTEN. Eine besonders skurrile Art der Flucht nutzte ein 16-jähriger Mopedlenker im vergangenen August in Weichstetten (Bezirk Linz-Land).

Der junge Mann war der Polizei zuerst wegen seiner riskanten Fahrweise aufgefallen, später durch einen sogenannten "Wheelie" (Fahren auf der Hinterachse).

Als die Beamten den Jugendlichen aufhalten wollten, fuhr er zunächst in Richtung Neuhofen an der Krems davon. Die Polizei blieb hartnäckig und nahm die Verfolgung auf, als der 16-Jährige plötzlich wendete und dem Streifenwagen in Schlangenlinien entgegenfuhr. Dann bog der junge Mann in einen Feldweg ab, wo ihn die Beamten aus den Augen verloren.

Zwar konnten die Beamten das Kennzeichen erkennen, aber der 16-Jährige hatte eine verfälschte Nummerntafel angebracht. Erst nach langen Nachforschungen konnte das Moped am 11. Oktober an der Wohnadresse des Burschen sichergestellt werden. Er zeigte sich geständig. Bei der Überprüfung wurde eine beträchtliche Erhöhung der Bauartgeschwindigkeit festgestellt.

Bereits im vergangenen Februar hatte sich der 16-Jährige einer Anhaltung durch die Polizei entzogen. Er wird sowohl bei der Staatsanwaltschaft Linz, als auch bei der Bezirkshauptmannschaft Linz Land wegen einer Vielzahl von Verwaltungsübertretungen angezeigt.

