Mit den OÖN zum Last-minute-Ferienjob

LINZ. In Zusammenarbeit mit dem JugendService des Landes bieten die OÖNachrichten auch heuer Schülerinnen und Schülern wieder die Möglichkeit, einen der letzten Ferialjobs zu ergattern:

Maschinenbedienung an Spritzgußmaschinen, Kunststoffteile verpacken, Schichtarbeit in der Kunststoffindustrie für den Monat August, Einsatzort ist Eferding, Bewerbung an Frau Anita Ziegler unter ziegler@multiform.at

Reinigungsarbeiten für den SHV Kirchdorf, Jugendliche mit gutem Umgang für August gesucht. Bewerbung per Mail an Frau Waltraud Hagmair-Pühringer unter office@krm.shvki.at

Betreuer bei einem einwöchigen Feriencamp für mental beeinträchtigte Jugendliche in Nußdorf am Attersee gesucht. Unterstützung bei der täglichen Pflege, Hilfestellung bei der Verpflegung und bei den Freizeitaktivitäten. Bewerbung bei Herrn Roman Haunschmid unter office@mobet.at

Jugendliche mit guten EDV-Kenntnissen für die Eingabe von Inhalten in ein CMS gesucht. Tageweise Einsätze zwischen 23. Juli und Ende August. Bewerbung an Frau Sandra Pointl unter marketing@liva.linz.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema