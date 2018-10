Mit Traktor überholt: Ein Schwerverletzter

GASPOLTSHOFEN. Anhänger durchbrach die Fahrerkabinen-Wand.

Ein Überholmanöver eines Traktors hat am Samstagnachmittag in Gaspoltshofen (Bezirk Grieskirchen) zu einem Unfall geführt: Ein 57-Jähriger wollte mit seinem Traktor samt Anhänger eine vor ihm fahrende Zugmaschine – ebenfalls mit Anhänger – überholen. Dabei berührten die beiden Kipper einander. Dadurch dürfte die Bordwand des Anhängers des Fahrzeugs, das überholt wurde, nach vorne gedrückt worden sein und die Fahrerkabine durchbrochen haben. Der 65-jährige Lenker erlitt schwere Verletzungen. Er wurde ins Klinikum Wels gebracht. Ein Sachverständiger soll nun den Unfallhergang klären.

15-Jähriger stürzte mit Moped

Bei einem Unfall mit seinem Moped wurde ein 15-Jähriger am Samstagmorgen in Kematen an der Krems (Bezirk Linz-Land) verletzt. Der Jugendliche dürfte auf einer Kreuzung ein von links kommendes Auto übersehen haben. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, der 15-Jährige stürzte. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Pkw-Lenker und seine mitfahrende Ehefrau (57) blieben unverletzt.

