Mit Pistole bedroht: 17-Jähriger in Steyr mit Auto entführt

STEYR. Ein 17-Jähriger wurde am Samstag in Steyr unter Vorhalt einer CO2-Pistole gewaltsam in ein Auto gezerrt und entführt. Die Polizei konnte die Beschuldigten ausfindig machen.

Der 17-Jährige wurde mit einer Pistole bedroht. Bild: Colourbox

Am Parkplatz des Stadtbades Steyr spielten sich am Samstagnachmittag gewaltsame Szenen ab. Kurz vor 16:00 Uhr wurde dort ein 17-Jähriger unter Anwendung von Gewalt in ein Auto gezerrt. Der Teenager soll von einem 21-Jährigen und einer 24-jährigen Beschuldigten unter Vorhalt eines Baseballschlägers und einer CO2-Pistole zum Einsteigen in das Auto genötigt worden sein.

Die Steyrer Polizei konnte das Auto nach der Alarmierung an der Kreuzung Rennbahnweg-Blümelhuberstraße anhalten, wo sie die beiden Beschuldigten und das Opfer auffanden.

Bei der Vernehmung gaben die Beschuldigten an, den Baseballschläger und die Waffe als Druckmittel verwendet zu haben. Sie bestritten allerdings, dass sie damit eine Nötigung und Freiheitsentziehung begehen wollten. Sie wollten das Opfer nur zum Reden mitnehmen und ihn dann wieder zurückbringen.

Als Motiv für ihr Verhalten führten sie Schulden an, die der 17-Jährige bei jemand haben solle. Über die Beschuldigten wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurden die beiden Täter auf freiem Fuß angezeigt und aus der Haft entlassen.

