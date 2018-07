Mit Kunst und Mode zum Erfolg

Judith Gattermayr (23) wurde mit dem AK-Kunstpreis ausgezeichnet

Sie hat ein Faible für das Dunkle und Morbide und fand das in einer glitzernden Scheinwelt. Mode und Models haben Judith Gattermayr schon immer fasziniert. „Eigentlich sind die Models doch das Sinnbild für Schönheit und Jugend. Die Designer und Stylisten brechen das aber ständig – diese Ambivalenz reizt mich“, sagt die 23-Jährige.

Ihren Blick auf die Welt des Scheins hat sie in Arbeiten unter dem Titel „Pleasure & Pain“ künstlerisch verarbeitet und wurde dafür mit dem AK-Kunstpreis ausgezeichnet. Gattermayrs Werke werden Anfang 2019 im Foyer der Arbeiterkammer zu sehen sein.

„Eine super gute Anerkennung für die viele Arbeit“ die sie in ihr Diplomprojekt zum Abschluss der Studienrichtung Malerei und Grafik an der Kunstuniversität Linz investiert hat, sieht Gattermayr in der Auszeichnung.

Ein dreiviertel Jahr hat sie an den Gemälden und an Objekten, die Kleidungsstücke repräsentieren gearbeitet. „Die Kombination von Kunst und Mode fand ich schon immer sehr spannend – die Ästhetik, die dort vorherrscht, die voll Künstlichkeit ist und etwas Gebrochenes an sich hat.“

Skizzen für Kleidung waren es auch, die sie in ihren jungen Jahren animierten, den Stift in die Hand zu nehmen. Bald empfand die Künstlerin aus Gallneukirchen Malen und Zeichnen als „gute Ausdrucksmöglichkeit“ für sich. Gleich nach der Matura bewarb sie sich an der Kunstuni Linz. „Ich hätte nie damit gerechnet, dass es gleich klappt, hatte aber auch keinen Plan B“, sagt Gattermayr.

Ihr Studium hat sie vor allem auch als gute Persönlichkeitsausbildung empfunden. „Die ständige Konzentration auf Kunst und die eigene Arbeit war das Wichtigste.“

Deswegen will sie jetzt auch noch gleich ein Studium an der Kunstuni dranhängen und in „Fashion & Technology“ ihre Leidenschaften für Kunst und Mode vereinen.

Wenn sich Gattermayr nicht mit ihrer Arbeit beschäftigt, liest und reist sie gerne – zuletzt mit ihren Eltern an den Gardasee.

